Violenza sessuale su ragazza minorenne | condannato al carcere un 24enne

Ascoli, 19 settembre 2025 – È stato condannato a 5 anni 4 mesi e 30 giorni di carcere un 24enne egiziano senza fissa dimora ritenuto responsabile dal tribunale di Ascoli Piceno di una violenza sessuale denunciata a metà settembre da una ragazza minorenne di San Benedetto. L’uomo è stato processato con rito abbreviato e doveva rispondere di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima. I fatti addebitati risalgono a metà settembre 2024, allorquando, alle prime ore del mattino è giunta una chiamata al numero delle emergenze da parte di una donna che ha segnalato una giovane vittima di violenza sessuale nella zona del torrente Albula, in pieno centro cittadino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

