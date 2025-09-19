Violenza sessuale assolto il prof | Non palpeggiò l’allieva
Ravenna, 19 settembre 2025 – Assolto perché “il fatto non sussiste”. Si è chiuso così il processo per violenza sessuale aggravata che vedeva imputato un docente ultrasessantenne dell’istituto Morigia-Perdisa di Ravenna. A pronunciare la sentenza è stato il collegio penale presieduto da Antonella Guidomei, con i giudici a latere Natalia Finzi e Cosimo Pedullà, che ha accolto la linea difensiva dell’avvocata Cinzia Bonfantini. La Procura, al contrario, aveva chiesto una condanna a quattro anni di reclusione. Le motivazioni saranno rese note entro novanta giorni. L’episodio contestato risaliva al febbraio 2022, durante una lezione di disegno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
