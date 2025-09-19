È stata confermata dalla Cassazione la condanna a 3 anni e 4 mesi inflitta dalla Corte d’Appello di Firenze all’ex studente universitario albanese accusato di aver abusato di una ragazzina di 17 anni completamente ubriaca, una notte di settembre del 2017, nella discoteca "Dolce Zucchero", in pieno centro storico di Firenze. Il giovane – difeso dall’avvocato Francesco Stefani – era stato assolto in primo grado. Quella notte, secondo l’accusa, lo studente di economia e commercio, che lavorava nel locale in via Pandolfini si era intrufolato alla festa di un liceo classico fiorentino. Era previsto l’open bar, dove birra e alcolici venivano serviti a profusione, anche a minorenni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Violenza sessuale al ’Dolce Zucchero’. La Cassazione conferma la condanna di 3 anni e 4 mesi per lo studente