Violenza di genere in 10 giorni altri 8 episodi tra Val Brembana e Isola Un uomo agli arresti domiciliari

Zogno. In Bergamasca resta alta l’attenzione dei carabinieri in materia di reati di violenza di genere. Negli ultimi 10 giorni i militari della Compagnia di Zogno sono intervenuti per 8 episodi tutti riconducibili ai reati da “codice rosso” e, con il coordinamento dei magistrati del pool “Fasce deboli”, hanno eseguito tre misure cautelari. La prima a carico di un uomo, residente in Val Brembana, sottoposto agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico per atti persecutori continuati nei confronti della ex compagna. Altri due uomini, a Sorisole e a Terno d’Isola, sono risultati destinatari della misura dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, per reati di maltrattamenti nei confronti delle rispettive compagne. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Violenza di genere, in 10 giorni altri 8 episodi tra Val Brembana e Isola. Un uomo agli arresti domiciliari

In questa notizia si parla di: violenza - genere

Violenza di genere in numeri, oltre 41.400 casi di stalking all’anno: “È come se si spegnesse una città come Rozzano”

Violenza di genere, boom di casi a Bergamo: in appena due settimane 67 interventi

Questore al seminario contro la violenza di genere | FOTO

Grande partecipazione a Foggia al Forum “Educare alla parità di genere e prevenire ed agire nella violenza di genere”. Un momento di riflessione e confronto che ha visto la presenza di istituzioni, esperti e cittadini uniti nel ribadire l’importanza di educar - facebook.com Vai su Facebook

La violenza di genere è una crisi globale che non conosce confini. Dalla prevenzione all’educazione, UN Women Italy lavora per costruire una società più equa e inclusiva. Leggi l’articolo completo: - X Vai su X

Violenza sulle donne con disabilità: quasi un reato e mezzo al giorno; 25 novembre - Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne; Giornata contro la violenza sulle donne: perché si celebra e tutto quello che c'è da sapere.

"L’8 tutti i giorni": a Iglesias una tavola rotonda tutta al femminile contro la violenza di genere - Si è tenuto martedì 18 giugno, nella sala Remo Branca, il convegno dal titolo “L’8 tutti i giorni”, un appuntamento pubblico che ha chiamato a raccolta cittadine e cittadini per riflettere insieme su ... Si legge su unionesarda.it

Questore Foggia, 'c'è un'impennata della violenza di genere' - "Il dato che tragicamente emerge e che ci vede impegnati, sia sul fronte giudiziario sia su quello della prevenzione, è quello della violenza di genere, la violenza domestica. Segnala ansa.it