Violenza di genere cosa succede se a chiedere aiuto è lo stalker | a Como e Varese 4 centri specializzati

Quattro sportelli, una stessa missione: fermare la violenza prima che ricominci. Ats Insubria ha attivato tra Varese e Como quattro Cuav, i Centri per uomini autori di violenza, pensati per chi ha agito violenza di genere o per chi riconosce di essere a rischio e vuole cambiare. Non è. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: violenza - genere

Violenza di genere in numeri, oltre 41.400 casi di stalking all’anno: “È come se si spegnesse una città come Rozzano”

Violenza di genere, boom di casi a Bergamo: in appena due settimane 67 interventi

Questore al seminario contro la violenza di genere | FOTO

Grande partecipazione a Foggia al Forum “Educare alla parità di genere e prevenire ed agire nella violenza di genere”. Un momento di riflessione e confronto che ha visto la presenza di istituzioni, esperti e cittadini uniti nel ribadire l’importanza di educar Vai su Facebook

La violenza di genere è una crisi globale che non conosce confini. Dalla prevenzione all’educazione, UN Women Italy lavora per costruire una società più equa e inclusiva. Leggi l’articolo completo: - X Vai su X

Violenza di genere, cosa succede se a chiedere aiuto è lo stalker: a Como e Varese 4 centri specializzati; LGBTIQ+, ancora violenze e persecuzioni; Come funzionano i centri antiviolenza.

Violenza di genere, comprendere, agire, prevenire: in cattedra Gino Cecchettin - Oggi 13 settembre nell'aula magna dell'Università di Padova si è svolto un interessante convegno a cui hanno preso parte le scolaresche, ma anche cittadini. padovaoggi.it scrive

Violenza di genere. I rischi per le donne con disabilità, i segnali d’allarme e cosa fare - Più esposte rispetto alle altre, le donne con disabilità sono maggiormente a rischio di violenza. Secondo disabili.com