Violentò 13enne L’aggressore resta in carcere

Fingendosi un 17enne ha adescato una 13enne su Instagram e poi l’ha violentata in pieno giorno. Per questa vicenda, accaduta lo scorso luglio, è ancora detenuto in carcere il presunto responsabile sottoposto a fermo dalla Squadra Mobile della Questura di Monza e Brianza, un 24enne colombiano accusato di violenza sessuale aggravata dalla minore età della vittima. Mentre a ottobre la ragazzina verrà sentita al Tribunale di Monza in forma protetta, alla presenza anche di una psicologa, per la conferma dei fatti denunciati. Secondo il racconto della 13enne il colombiano, da un anno residente a Monza nel quartiere Cantalupo insieme alla famiglia, incensurato, avrebbe chattato sui social con la minorenne, anche lei monzese, per una settimana, per poi proporle di vedersi un pomeriggio in centro città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

