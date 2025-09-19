Violentata dopo l' appuntamento su Tinder Il racconto di una ragazza di 25 anni

Romatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono conosciuti su Tinder. Poi lei è salita a casa di lui e sarebbe stata violentata. Un rapporto sessuale completo e non voluto. Tanto che la vittima, sotto choc, ha anche provato ad autolesionarsi. A raccontare quella serata da incubo è stata Michela, nome di fantasia, di una ragazza di 25. 🔗 Leggi su Romatoday.it

