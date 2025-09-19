Vincolo mobilità docenti | si supera con deroga anche in caso di trasferimento ottenuto per il 25 26 su preferenza puntuale
Il docente trasferito su una delle preferenze puntuali (scuola) indicate nella domanda è soggetto al vincolo triennale, che può comunque superare se rientrante in una delle previste deroghe. L'articolo Vincolo mobilità docenti: si supera con deroga, anche in caso di trasferimento ottenuto per il 2526 su preferenza puntuale . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
