Vince la fantasia. Calvino favoloso per i bambini.

"Io credo questo: le fiabe sono vere". Quarant’anni fa moriva Italo Calvino, e il miglior modo per omaggiare l’autore de "Le fiabe italiane" e di tante altre memorabili opere è liberare la fantasia e l’immaginazione a lui care, ingredienti che fanno parte della rassegna "Avanguardie" in scena al Ridotto domani e il 27 settembre. Sono gli ultimi due appuntamenti con il ciclo di laboratori-spettacolo ispirato proprio a "Le fiabe italiane" raccolte da Calvino, in programma alle 17, un piccolo ‘assaggio’ della stagione "Politeama Educational". Rivolti a bambine bambini da 5 a 10 anni, i laboratori aventi non a caso come sottotitolo "Calvino favoloso" saranno condotti dall’attrice Giulia Aiazzi con la direzione artistica di Livia Gionfrida, regista e direttrice artistica di Teatro Metropopolare: dopo la lettura di alcune pagine di Calvino, i piccoli partecipanti entreranno in un universo fantastico che parla, in realtà, della nostra umanità più profonda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

