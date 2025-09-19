vin diesel conferma lo sviluppo di un film su groot dal set di riddick 4

L'attore ha pubblicato un post su Instagram in cui parla dei suoi prossimi progetti in fase di sviluppo, tra cui un film del MCU. Vin Diesel ha condiviso una foto dal set di Riddick: Furya, accennando anche al ritorno di Groot in un post in cui parla dei suoi prossimi progetti. L'attore è assente dal grande schermo ormai da un paio di anni, considerando che nel 2023 era arrivato nei cinema Fast X. Il post dal set di Riddick 4 Su Instagram Vin Diesel ha pubblicato un'immagine in cui indossa il costume di Riddick e tiene in mano il paio di occhiali tipici del personaggio. Nella didascalia l'attore ha inoltre accennato al film con assoluto protagonista, che potrebbe intitolarsi The Arbor King, a Fast . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

