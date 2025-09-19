Villaggio Prenestino la via della morte diventerà una strada scolastica
Una strada scolastica lungo una delle vie più pericolose del territorio. La promessa, arrivata durante la Settimana europea della mobilità, è stata fatta direttamente dall'assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè: via di Fosso dell'Osa diventerà a misura di bambino.
