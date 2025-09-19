Villaggio Prenestino la via della morte diventerà una strada scolastica

Romatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una strada scolastica lungo una delle vie più pericolose del territorio. La promessa, arrivata durante la Settimana europea della mobilità, è stata fatta direttamente dall’assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè: via di Fosso dell’Osa diventerà a misura di bambino.Via del Fosso dell’Osa. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: villaggio - prenestino

Villaggio Prenestino, scoperto bazar della droga in casa

Villaggio Prenestino cerca volontari per far entrare a scuola i bambini e le bambine del quartiere

Villaggio Prenestino, la scuola di quartiere vuole una strada più sicura; Noi ostaggio della follia. Il condominio di Villaggio Prenestino tra paura e atti criminali; Cittadini esasperati per le buche scrivono al capo del gabinetto del sindaco.

villaggio prenestino via morteVillaggio Prenestino, la "via della morte" diventerà una strada scolastica - La promessa, arrivata durante la Settimana europea della mobilità, è stata fatta direttamente dall’assessore alla Mobilità di ... Secondo romatoday.it

Villaggio Prenestino, la scuola di quartiere vuole una strada più sicura - È l’appello che arriva dall’associazione CdQ Villaggio Prenestino che, sulla scorta di quanto sta accadendo in altri territori della ... Da romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Villaggio Prenestino Via Morte