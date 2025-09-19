Villaggio Europeo dello Sport | a Latina otto giorni di iniziative
In occasione della Settimana Europea dello Sport arriva anche a Latina una manifestazione che mira a incentivare la pratica sportiva, promuovere stili di vita sani e attivi e favorire il benessere fisico e mentale dei cittadini europei.Tutto pronto in città per ospitare il Villaggio Europeo dello. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: villaggio - europeo
https://www.latinaquotidiano.it/latina-dal-23-al-30-settembre-il-villaggio-europeo-dello-sport-il-calendario/ #latina #villaggioeuropeodellosport Vai su Facebook
Villaggio Europeo dello Sport: a Latina otto giorni di iniziative; Villaggio europeo dello Sport, sessanta associazioni coinvolte per un grande evento; Latina dedica spazi e vie a Bondioli, D’Amico e Charuri.
Latina dal 23 al 30 settembre il Villaggio Europeo dello Sport: il calendario - Si è tenuta questa mattina, presso la sala De Pasquale, la conferenza stampa di presentazione della Settimana Europea dello Sport, organizzata dal Comune di Latina. Riporta latinaquotidiano.it
Sport e comunità: Latina pronta a una settimana di eventi - Piazza del Popolo si trasformerà per otto giorni nel cuore pulsante di Latina. Secondo latinacorriere.it