Villa d’Oro cambio al vertice Corradi è il nuovo presidente
Sei squadre per il 20252026 tra B2 e C1 (squadre nazionali), C2, D1, D2 (squadre regionali). Una ripartenza che ha visto anche un cambio al vertice per il tennistavolo Villa d’Oro. Dopo oltre 40 anni non sarà più Alessandro Battani a tenere le redini del prestigioso settore sportivo rossonero, ma Michele Corradi, nuovo presidente: "Il Tennistavolo Villa d’Oro è una straordinaria realtà sportiva di importanza nazionale – il commento del neo eletto presidente Corradi – con valori profondi. Non era nei programmi diventare presidente, ma mi sono messo a disposizione quando ce n’è stato bisogno. Per me è un onore aver ricevuto la fiducia dell’assemblea. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
