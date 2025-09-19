ViiV riaccende l' attenzione sull' Hiv al Mix Festival di Milano

Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) - Il cinema d'autore è l'arte di saper narrare e rappresentare, oltre ogni stereotipo, riflessioni, paure e lotte più intime dell'essere umano. Al Mix Festival di Cinema Lgbtq+ e Cultura Queer anche quest'anno non mancano storie di riscatto che raccontano in maniera profonda percorsi personali difficili ma che allo stesso tempo lanciano un messaggio di speranza e rivalsa. Tra queste pellicole, si è reso protagonista il cortometraggio 'Letters to Myself' di Marina Vergueiro, la cui visione ha aperto il dibattito all'incontro Prevent(ac)tion: HIV con e senza i confini di un corpo, reso possibile grazie al contributo non condizionato di Viiv Healthcare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

