Esordio ufficiale casalingo stasera per la Vigor Fucecchio. Alle 22.15 al palazzetto dello sport di Fucecchio arriva la Virtus Poggibonsi per la seconda giornata del girone D della prima fase di Coppa Toscana. Per la squadra di coach Perretta, vittoriosa all’andata con un netto 9-3 sul campo del neopromosso La Sorba, si tratta subito di una sfida decisiva per la qualificazione ai quarti di finale. Anche gli ospiti sono infatti reduci dal successo di settimana scorsa contro il Futsal Sangiovannese. Per l’occasione la Vigor recupera anche bomber Frediani e Gianmarco Magini, che avevano saltato per squalifica la prima partita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vigor Fucecchio, esordio casalingo. Stasera c’è la Virtus Poggibonsi