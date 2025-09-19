Vigor Fucecchio esordio casalingo Stasera c’è la Virtus Poggibonsi
Esordio ufficiale casalingo stasera per la Vigor Fucecchio. Alle 22.15 al palazzetto dello sport di Fucecchio arriva la Virtus Poggibonsi per la seconda giornata del girone D della prima fase di Coppa Toscana. Per la squadra di coach Perretta, vittoriosa all’andata con un netto 9-3 sul campo del neopromosso La Sorba, si tratta subito di una sfida decisiva per la qualificazione ai quarti di finale. Anche gli ospiti sono infatti reduci dal successo di settimana scorsa contro il Futsal Sangiovannese. Per l’occasione la Vigor recupera anche bomber Frediani e Gianmarco Magini, che avevano saltato per squalifica la prima partita. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: vigor - fucecchio
Perretta guiderà la Vigor Fucecchio. La forza sarà l’unione dei tre club
Calcio a 5 La Vigor Fucecchio nel futuro. Qevani resta, arrivano Frediani e Zito
La Vigor Fucecchio si rinforza: arrivano Kujtim Masha e Francesco D’Alcamo
Vigor Fucecchio, esordio casalingo. Stasera c’è la Virtus Poggibonsi; Sampdoria Futsal, sabato 3 settembre a Campo Ligure la presentazione della squadra.
Vigor Fucecchio, esordio casalingo. Stasera c’è la Virtus Poggibonsi - 15 al palazzetto dello sport di Fucecchio arriva la Virtus Poggibonsi per la seconda giornata del girone D della prima fase di Coppa ... Come scrive msn.com
Calcio a 5. Vigor: esordio di Giovanneschi. Atletico Fucecchio in campo a Massa - Diciannovesima giornata di Serie C1 con un solo obiettivo per Vigor e Atletico Fucecchio, ossia riscattare le ultime due battute d’arresto consecutive e riprendere la propria corsa verso i play- Scrive lanazione.it