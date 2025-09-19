Vietri sul Mare furto nella chiesa del Patrono San Giovanni Battista | la condanna del Sindaco Giovanni De Simone
In relazione alla notizia dell’avvenuto furto presso la chiesa di San Giovanni Battista dello scorso 15 settembre il sindaco di Vietri sul Mare Giovanni De Simone, a nome suo personale e dell’intera amministrazione civica, esprime tutto il proprio dispiacere ed un forte senso di vicinanza nei confronti dell’intera comunità parrocchiale. Contestualmente il primo cittadino condanna tale vile gesto che offende profondamente tutti i vietresi. «Siamo ormai davanti ad atti indegni che non rispettano minimamente i luoghi e dei simboli sacri. – ha dichiarato il sindaco Giovanni De Simone – Sono vicino al parroco, al consiglio pastorale ed a tutti i fedeli che in questo momento si sentono feriti nell’animo. 🔗 Leggi su Zon.it
In questa notizia si parla di: vietri - mare
