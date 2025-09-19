Vietato studiare all’università i libri scritti dalle donne | l’ultimo ordine misogino dei Talebani in Afghanistan

Hanno vietato l’istruzione alle donne oltre la sesta classe e una delle loro ultime possibilità di proseguire la formazione è stata interrotta alla fine del 2024, quando i corsi di ostetricia sono stati silenziosamente chiusi. Tradotto: sono escluse dall’istruzione secondaria e dalla possibilità di formarsi per un lavoro qualificato. Le hanno letteralmente murate in casa, recluse, vietando loro l’accesso a parchi, palestre e saloni di bellezza. Non possono pregare ad alta voce, le hanno arrestate per avere mendicato, e le ong con personale femminile sono state costrette a chiudere. In Afghanistan i talebani seguono indisturbati la loro linea di eliminazione dei diritti delle donne, escludendole da qualsiasi aspetto della vita attiva e sociale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

