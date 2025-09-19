Il governo talebano ha deciso di rimuovere con un nuovo decreto i libri scritti da donne dalle università in Afghanistan ed è stato messo al bando l'insegnamento di corsi su diritti umani e molestie sessuali. I testi e le materie vietati sono ritenuti "preoccupanti per la Sharia (la legge islamica)", riferiscono le autorità talebane, tornate al potere 4 anni fa. Da allora donne e ragazze vivono private di ogni diritto. 🔗 Leggi su Fanpage.it