Il governo talebano ha deciso di rimuovere con un nuovo decreto i libri scritti da donne dalle università in Afghanistan ed è stato messo al bando l'insegnamento di corsi su diritti umani e molestie sessuali. I testi e le materie vietati sono ritenuti "preoccupanti per la Sharia (la legge islamica)", riferiscono le autorità talebane, tornate al potere 4 anni fa. Da allora donne e ragazze vivono private di ogni diritto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Kabul, in atenei vietati libri di donne - Vietata nelle università afghane l'adozione di testi scritti da donne: il divieto riguarda anche autori maschi, ma di tutti i 680 testi proibiti, tutti i 140 scritti da donne sono stati messi al bando ... rainews.it scrive