VIDEO | Poesie cellulari e condotta | Massimo Recalcati promuove il Ministro

Modenatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il maestro è luce, o come un'onda che ti spinge a fare da solo. E' questo 'l'Elogio' del maestro di cui parla Massimo Recalcati al festivalfilosofia che si svolge a Modena, Carpi e Sassuolo e di cui ha presentato alcuni aspetti in sala stampa. "L'influencer deve generare gruppi, adunate. Un. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

