VIDEO | Landini a Messina per la mobilitazione Cgil per la Palestina | Dal governo solo chiacchiere
Grande partecipazione per la mobilitazione nazionale indetta dalla Cgil in sostegno del popolo palestinese, che ha visto la presenza del segretario generale Maurizio Landini. In piazza Unione Europea, gremita di cittadini, associazioni e lavoratori, Landini ha denunciato la situazione di Gaza. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
