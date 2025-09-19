VIDEO | Il centrosinistra sui pini tagliati in via Italica | La Vta non basta lo dice la soprintendenza Stop a tutti gli interventi

“La Valutazione visiva (Vta) non è considerata una pratica pienamente attendibile” per cui, per determinare la stabilità di un albero, vanno usati anche altri metodi dato che quello ne “riscontra esclusivamente i difetti”. Per Piero Giampietro, capogruppo comunale del Pd è questo il passaggio. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Il centrosinistra sui pini tagliati in via Italica: La Vta non basta, lo dice la soprintendenza. Stop a tutti gli interventi.

