VIDEO | Il centrosinistra sui pini tagliati in via Italica | La Vta non basta lo dice la soprintendenza Stop a tutti gli interventi
"La Valutazione visiva (Vta) non è considerata una pratica pienamente attendibile" per cui, per determinare la stabilità di un albero, vanno usati anche altri metodi dato che quello ne "riscontra esclusivamente i difetti". Per Piero Giampietro, capogruppo comunale del Pd è questo il passaggio.
