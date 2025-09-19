VIDEO | Donna morta in casa a Campo Boario | i rilievi della polizia

Una donna di 63 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione in via Muzio Scevola, nella zona di Campo Boario, a Latina. La tragica scoperta è stata fatta nella mattinata di oggi, venerdì 19 settembre, dalla badante che aiutava la donna in casa. Da lei è partito l’allarme al 112 con. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Donna trovata morta in casa in una pozza di sangue alla periferia di Latina: indagini in corso - Una donna di 63 anni è stata trovata morta all'interno della sua abitazione in via Muzio Scevola, quartiere Campo Boario, periferia di Latina ... Da fanpage.it

Donna di 63 anni trovata morta in una pozza di sangue: la casa a soqquadro e l'allarme della badante - A scoprire il cadavere della signora è stata la badante che come ogni giorno era andata a casa sua. Scrive today.it