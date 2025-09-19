Vicario | La Premier mi ha cambiato non mi pongo limiti Consiglio a Donnarumma? Gli auguro…
Vicario: «La Premier mi ha cambiato, non mi pongo limiti. Consiglio a Donnarumma? Gli auguro.». Le parole del portiere del Tottenham L’ascesa di Guglielmo Vicario non conosce soste. In soli due anni ha completato un percorso fulmineo, passando dalla provincia di Empoli alla ribalta della Champions League come numero uno del Tottenham. Arrivato due anni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: vicario - premier
Vicario: "Che bella la prima in Champions. Donnarumma in Premier? Gli auguro il meglio"
Ahead of his Premier League debut, Paolo Di Canio and Sky Sport Italia reveal where Gianluigi Donnarumma could run into problems for Manchester City, similar to Guglielmo Vicario. #MCFC #Donnarumma #Calcio #Azzurri #PSG #MCIMNU #EPL #THFC - X Vai su X
Premier League: dopo 3 mesi torna #Guglielmo #Vicario. Vittoria con clean-sheet per Tottenham Hotspur vs Manchester United - facebook.com Vai su Facebook
Vicario: Che bella la prima in Champions. Donnarumma in Premier? Gli auguro il meglio; Meloni spinge il centrodestra: Acquaroli ha cambiato le Marche; Vicario e la Supercoppa Psg-Tottenham: “Crediamo in Frank”. Su Donnarumma....
Vicario: "Che bella la prima in Champions. Donnarumma in Premier? Gli auguro il meglio" - Il portiere italiano del Tottenham ha debuttato vincendo contro il Villarreal: "Il livello è altissimo, ma io non mi accontento mai" ... Secondo gazzetta.it