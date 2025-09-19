Vibo – In preparazione il Calendario della SD Collection
Vibo Valentia – Ogni prodotto, ogni idea, nasce sempre da un duro lavoro e da una fervida immaginazione, così è stato e sarà impaginare il 12 mesi, ovvero il calendario targato SD collection curato dell’editrice e scrittrice Sonia Demurtas. Un calendario che si rinnova ogni anno e dona ampia pubblicità agli artisti ed ai poeti presenti. Ogni anno una copertina nuova dona lustro ad un artista selezionato. Un calendario unico nel suo genere, ricco di curiosità: «Ogni artista o poeta è presente con una foto ed una breve biografia. Si tratta di un modo – spiega Demurtas – per permettere ai partecipanti di avere grande visibilità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: vibo - preparazione
?| VIDEO Preparazione, Campioni d'Italia di corsa verso il mese di settembre #? #trentinonelcuore Vai su Facebook
Lazio Women, al via la seconda fase della preparazione: il calendario delle amichevoli - La Lazio Women concluderà lunedì 28 luglio il ritiro estivo a San Gregorio Magno, la stessa località che ha ospitato nei giorni scorsi anche la Primavera guidata da mister Punzi. Scrive msn.com