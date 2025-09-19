Arezzo, 19 settembre 2025 – Viaggio nella Hollywood degli anni Settanta in un' atmosfera irreale da sogno contrapposta a una cruda realtà da incubo, sconvolta da amori, baruffe e tradimenti. C'è questo dentro al libro “Il Vento Seduttore” (Bertoni) che sarà presentato oggi Venerdì 19 settembre alle 18.30 presso CaMu - Casa della Musica di Arezzo in Piazza Grande dall'autrice, l'attrice Carla Romanelli Crowther, originaria di Arezzo e protagonista della scena cinematografica e teatrale degli anni '70,'80,'90 tra Italia e Stati Uniti. Interverranno accanto all'autrice il presidente di Forum Risk in Sanità Vasco Giannotti, l'editore Jean Luc Bertoni, l'arpista Elisabetta Stanghellini, i protagonisti della serie cult “Spazio 1999” Barbara Bain e Nick Tate e Ian Ogilvy, protagonista della serie “Il Ritorno del Santo”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viaggio nella Hollywood degli anni Settanta con Romanelli Crowther