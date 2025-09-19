Il vento che attraversa le montagne Rodopi porta con sé sussurri di storie millenarie, mentre i campanili dorati dei monasteri ortodossi si stagliano contro cieli infiniti di azzurro balcanico. La Bulgaria è una terra che sfugge alle definizioni facili, un paese dove ogni pietra racconta secoli di dominazioni e resistenze, dove la natura selvaggia convive con tradizioni ancestrali mai dimenticate. Attraversando i confini di questa nazione incastonata tra il Mar Nero e i Balcani, si percepisce immediatamente l’intensità di una cultura che ha saputo preservare la propria identità attraverso imperi bizantini, ottomani e regimi comunisti. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Viaggio alla scoperta della Bulgaria