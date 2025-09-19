Viaggi di Istruzione per gli appalti il 70% peserà sulla sicurezza e non sul risparmio Come cambia

Non è una formalità. Accompagnare studenti in gita significa assumersi una responsabilità concreta, che riguarda la loro sicurezza, il loro benessere e, in fondo, la loro fiducia nel sistema educativo. Da quest’anno scolastico, le scuole sono chiamate a muoversi con ancora più attenzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it