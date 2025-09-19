Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dal redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio forti disagi sull'autostrada Firenze Roma per l'incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante che si è ribaltato occupando l'intera carreggiata al km 476 pertanto resta chiuso il tratto autostradale compreso tra Orte e Orvieto in direzione Firenze all'interno della tratto chiuso il traffico è bloccato e sono 5 km di coda uscita obbligatoria Orte dove si sono formati i 2 km di coda da cui si percorre la superstrada Orte Viterbo poi si prosegue sulla statale Cassia direzione Montefiascone a seguire sulla provinciale 71 direzione Orvieto per rientrare in autostrada alla stazione di Orvieto veniamo al traffico sul Raccordo Anulare in esterna con dentro le Roma Fiumicino Ostiense poi dalla Ardeatina alla Tuscolana interna con dei Fracassi e Salaria Poi tra Nomentana e Prenestina ci spostiamo sulla Roma Fiumicino situazione invariata code tra via della Magliana & via del Cappellaccio direzioni infine sulla statale Pontina si rallenta all'altezza di Castel di Decima e più avanti da via Laurentina a via Nettunense nei due casi direzione Latina da Gina Pandolfo e Astral infomobilità e tu Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-09-2025 ore 19:40