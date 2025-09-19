Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-09-2025 ore 19 | 10
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio non accennano a diminuire i disagi sull'autostrada Firenze Roma per l'incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante che si è ribaltato occupando l'intera carreggiata al km 476 pertanto resta chiuso il tratto autostradale compreso tra Orte e Orvieto in direzione Firenze all'interno della tratto chiuso il traffico è bloccato e sono 4 km di coda uscita obbligatoria Orte dove si sono formati 3 km di coda da qui si percorre e la superstrada Orte Viterbo poi si prosegue sulla statale Cassia verso Montefiascone e sulla provinciale 71 verso Orvieto per rientrare in autostrada alla stazione di Orvieto veniamo al traffico sul Raccordo Anulare in esterna code tra le uscite Roma Fiumicino a Colombo poi contattati dalla Laurentina alla diramazione Roma sud e rallentamenti dalla Prenestina Tiburtina interna con dei pacchetti e Salaria Poi tra Nomentana e Prenestina e rallentamenti dalla Casilina a da piace possiamo sulla Urbano della Roma Teramo Si procede a rilento da Portonaccio a Tor Cervara direzione raccordo anulare andiamo sulla Roma Fiumicino code sempre per traffico tra via della Magliana via del Cappellaccio nelle due direzioni e fine sulla statale Pontina C'è ancora da raccordo anulare a Castel di Decima direzione Latina da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
