Astral infomobilità un cordiale del buon pomeriggio dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio permangono i disagi sull'autostrada Firenze Roma l'incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante che si è ribaltato era impegnato l'intera carreggiata al km 476 pertanto resta chiuso il tratto autostradale compreso tra Orte e Orvieto in direzione Firenze all'interno della tratto chiuso il traffico è bloccato e sono 5 km di coda uscita obbligatoria Orte dove si sono formati 3 km di coda da qui si percorre la superstrada Orte Viterbo poi si prosegue sulla statale Cassia verso Montefiascone poi sulla provinciale 71 verso Orvieto e si rientra in autostrada alla stazione di Orvieto ci spostiamo sulla diramazione Roma Sud incidente avvenuto in precedenza e ora in via di risoluzione codeina smaltimento all'altezza di Monte Porzio Catone verso la Roma Napoli andiamo sulla roma-fiumicino incidente risolto circolazione regolare tra la Fiumicino è il video per la Roma Tarquinia sulla Cassia risolti gli incidenti il primo all'altezza del Bivio per Formello circolazione regolare il verso Viterbo rimosso anche l'altro incidente località Le Rughe ora code ma per sempre in direzione Viterbo andiamo sulla statale Pontina permangono code ma per traffico tra via Cristoforo Colombo e Castel di Decima verso Latina e che nel traffico sul Raccordo Anulare Gresta intenso in questo pomeriggio di venerdì 19 settembre in esterna code a tratti dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud interna code a tratti dalla classe Ada Salaria poi rallentamenti dalla diramazione Roma nord alla Prenestina e anche dalla Tuscolana alla Ardeatina termina Pandolfo Astral infomobilità il tutto Grazie per l'attenzione più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-09-2025 ore 18:10