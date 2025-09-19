Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-09-2025 ore 16 | 25
Astral infomobilità un cordiale Buon pomeriggio dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio n apertura l'incidente in uno sulla direttrice Fiera Roma è chiuso il tratto autostradale compreso tra Orte e Orvieto in direzione Firenze nell'incidente rimasto coinvolto mezzo pesante che si è ribaltato è occupato l'intera carreggiata al km 476 circa all'interno della tratto chiuso il traffico è bloccato per un chilometro di coda di conseguenza dopo l'uscita obbligatoria a Orte e si può percorrere la superstrada Orte Viterbo proseguire sulla Cassia in direzione Montefiascone immettersi poi sulla provinciale 71 in direzione Orvieto con rientro in autostrada alla stazione di Orvieto ci possiamo ora sulla Cassia un incidente anche qui la causa delle code di via Cesanese direzione Viterbo altro incidente dobbiamo andare Però sulla statale Pontina genera code dalla Cristoforo Colombo a Spinaceto direzione Latina il traffico sul Raccordo Anulare intenso in queste ore Meridiane di venerdì in esterna code a tratti dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma Sud interna cosa tratti dalla Cassia alla Salaria poi si rallenta dalla diramazione Roma nord della Prenestina anche dalla tua all'ardeatina regina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale l'estate e luce suoni vita ma basta un errore per trasformarla in fumo ogni anno migliaia di ettari bruciano anche per la nostra disattenzione e scegli la responsabilità ogni gesto può fare la differenza se ho visto un incendio il numero unico d'emergenza 112 o la sala operativa della protezione civile al numero verde 803 555 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astra mi informo un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
