Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-09-2025 ore 13 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata interna rallentamenti per traffico tra Cassia Veientana e Salaria è più avanti tra Nomentana e lo svincolo per La A24 Roma Teramo in esterna segnaliamo code a tratti traffico tra Laurentina e Tuscolana diamo uno sguardo alle autostrade sulla diramazione Roma nord Si procede a rilento anche per cantieri attivi tra Settebagni e raccordo anulare in direzione di questo ultimo sul tratto Urbano della A24 traffico rallentato tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est verso il centro passiamo al trasporto pubblico capitolino sulla linea C della metropolitana nuovo weekend di chiusura totale nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 settembre per consentire le attività connesse all'apertura della nuova tratta San Giovanni Colosseo il servizio passa gomma con le linee bus AMC MC3 dalle 5:30 del mattino alle 1:30 di notte da lunedì 22 settembre il servizio riprenderà regolarmente invece per il trasporto marittimo ricordiamo che fino a domenica 21 settembre in occasione dei festeggiamenti per Santa Candida i collegamenti dei per Ventotene delle Corte nave laziomar subiranno modifiche maggiori dettagli su orari e percorsi sono disponibili sul nostro portale alla pagina dedicata da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale l'estate e luce suoni vita ma basta un errore per trasformarla in fumo ogni anno migliaia di ettari bruciano anche per la nostra disattenzione e scegli la responsabilità ogni gesto può fare la differenza se ho visto un incendio Chiama il numero unico d'emergenza 112 o la sala operativa della Protezione Civile il numero verde 80 3555 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
