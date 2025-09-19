Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura e accordo anulare in carreggiata interna è risolto l'incidente avvenuto in precedenza all'altezza della Tiburtina circolazione sostanzialmente scorrevole lungo all'interno nello ad eccezione di rallentamenti per traffico Cassia Veientana e Salaria in carreggiata esterna segnaliamo code a tratti tra le uscite laurentine Tuscolana e per le difficoltà di immissione sul Raccordo Anulare sulla diramazione Roma Sud si sta coda da Torrenova ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 traffico rallentato tra Portonaccio e il video per la tangenziale est verso il centro infine il trasporto pubblico capitolino la linea C della metropolitana nuovo weekend di chiusura totale nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 settembre per consentire le attività connesse all'apertura della nuova tratta San Nicolò Seo il servizio passo interamente su gomma con le linee bus mce MC3 dalle 5:30 del mattino alle 1:30 di notte da lunedì 22 settembre il servizio riprenderà regolarmente Inoltre ricordiamo che sono tornate in vigore le ZTL notturne Dopo la pausa estiva i varchi sono attivi a Trastevere San Lorenzo dal mercoledì al sabato dalle 21:30 alle 3 di notte è in centro e a Testaccio in fascia oraria 23:03 del mattino ma solo nelle notti di venerdì e sabato da Francesca Loiacono e Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-09-2025 ore 12:25