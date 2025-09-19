Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-09-2025 ore 11 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata interna un incidente causa delle code tra Nomentana e Tiburtina in esterna alla circolazione scorrevole ad eccezione di rallentamenti tra Appia e Tuscolana sulla diramazione Roma Sud si sta in coda tra Torrenova e il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo diamo uno sguardo alle consolari rallentamenti sulla Cassia tra il raccordo e Tomba di Nerone nei due sensi di marcia stessa situazione sulla Casilina tra Borghesiana e finocchio anche per cantieri attivi sull'Appia traffico rallentato tra Cava dei Selci Frattocchie verso Albano infine il trasporto pubblico capitolino sulla linea C della metropolitana nuovo weekend di chiusura totale nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 settembre per consentire le attività connesse all'apertura della nuova tratta domani Colosseo il servizio passa interamente su gomma con le linee bus mce MC3 dalle 5:30 del mattino alle 1:30 di notte da lunedì 22 settembre inizio riprenderà regolarmente da Francesca Loiacono è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

