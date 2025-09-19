Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-09-2025 ore 10 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura alla 1 Napoli ancora disagi per l'incidente avvenuto in precedenza al km 580 e 700 Ora Risolto ma permangono code tra Valmontone Il Bivio A1 diramazione Roma Sud in direzione Roma sulla Roma Fiumicino Si procede a rilento tra via della Magliana & via del Cappellaccio verso l'Eur ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna circolazione scorrevole all'altezza e l'Aurelia dopo la risoluzione del precedente incidente mentre si rallenta per traffico tra le uscite Appia Tuscolana orale consolari e rallentamenti e code interessano la Cassia tra il raccordo Tomba di Nerone La Flaminia da via di Grottarossa via dei Due Ponti la Casilina tra via di Torrenova il raccordo tutto ricordiamo in direzione centro infine diamo uno sguardo ai cantieri A1 Roma Napoli dalle ore 22 di questa sera fino alle 5 di domani 20 settembre per lavori di installazione delle barriere antirumore resterà chiuso lo svincolo di Valmontone per chi proviene da Roma e Viaggia verso Napoli in alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Colleferro la Francesca Loiacono è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

