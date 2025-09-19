Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-09-2025 ore 09 | 40
Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura un incidente sulla A1 Roma Napoli avvenuto al km 580 e 700 che causa delle code tra Valmontone Il Bivio A1 diramazione Roma Sud in direzione Roma andiamo sul Urbano della A24 code a tratti per traffico tra Tor Cervara è il video per la tangenziale est verso il centro sulla Roma Fiumicino Si procede a rilento tra via della Magliana & via del Cappellaccio in direzione Eur ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna un incidente avvenuto all'altezza della Aurelia è causa dei rallentamenti da Casal del Marmo sempre in esterna Si procede a stento ma per traffico tra le uscite casiline Prenestina in carreggiata interna alla circolazione Sto tornando scorrevole ad eccezione dei rallentamenti tra diramazione Roma sud e Appia infine consolari rallentamenti e code interessano la Cassia tra il raccordo e Tomba di Nerone La Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti la Salaria dall' aeroporto dell'Urbe a via dei Prati Fiscali ricordiamo in direzione centro da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: viabilit - roma
#Roma #viabilità Oggi dalle 18 papa Leone XIV a San Giovanni: la viabilità https://romamobilita.it/it/node/26451 - X Vai su X
Ancona – Modifiche alla viabilità In occasione del comizio in Piazza Roma, mercoledì 17 settembre 2025, la viabilità in Piazza Cavour subirà variazioni: ? dalle ore 16:00 alle ore 20:30 Ci scusiamo per i possibili disagi e invitiamo l’Utenza a considerare le - facebook.com Vai su Facebook
