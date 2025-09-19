Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-09-2025 ore 08 | 40

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dalle autostrade risultato Urbano della A24 Si procede a rilento da raccordo anulare al bivio per la tangenziale est verso il centro sulla Roma Fiumicino rallentamenti all'altezza del raccordo anulare e più avanti tra via della Magliana e via del Cappellaccio in direzione Eur sulla A1 Roma Napoli risolto l'incidente avvenuto in precedenza tra Ferentino e Frosinone verso Napoli ora la circolazione scorrevole In entrambe le direzioni ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna traffico rallentato tra Cassia Veientana e Salaria e procedendo abbiamo code a tratti tra Prenestina e Appia in esterna in coda tra le uscite Roma Fiumicino e via del Mare diamo uno sguardo alle consolari rallentamenti e code interessano La Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti la Salaria da Villa Spada via dei Prati Fiscali e la piada via dei Laghi al Raccordo Anulare tutto in direzione centro infine nel quadrante sud della capitale sulla Pontina code tra Tor de' Cenci raccordo anulare anche un auto in panne all'altezza di Spinaceto su via Cristoforo Colombo rallentamenti per traffico tra via Pindaro e via di Malafede sulla via del mare traffico rallentato tra Acilia e Casal Bernocchi ricordiamo verso Roma centro da Francesca Lo Iacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2025 ore 08:40