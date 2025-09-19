Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-09-2025 ore 07 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura un incidente che ha coinvolto un camion sulla A1 Roma Napoli avvenuto tra Ferentino e Frosinone in direzione Napoli che al momento non sta causando disagi alla circolazione mentre verso la capitale segnaliamo tra Colleferro e Valmontone anche per i cantieri attivi in queste ore traffico in aumento sul tratto Urbano della A24 con code tra fiorentini e il bivio per la tangenziale est verso il centro ci portiamo sul Raccordo Anulare prime code per traffico in carreggiata interna tra le uscite diramazione Roma sud e Ardeatina con ripercussioni sulla diramazione Roma sud e code a partire da Tor Vergata diamo uno sguardo alle consolari rallentamenti e code interessano La Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti e la Salaria da Villa Spada a via dei Prati Fiscali la Appia all'altezza dell' aeroporto di Pino tutto in direzione centro infine nel quadrante sud della capitale per chi viaggia in direzione raccordo sulla Pontina code tra Pomezia e Castel Romano è più avanti all'altezza di Tor de' Cenci tu la via del Mare traffico rallentato tra Acilia e Casal Bernocchi la Francesca Loiacono è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale da te e luce suoni vita ma basta un errore per trasformarla in fumo ogni anno migliaia di ettari bruciano anche per la nostra disattenzione e scegli la responsabilità ogni gesto può fare la differenza se ho visto un incendio Chiama il numero unico d'emergenza 112 o la sala operativa della protezione civile al numero verde 803 555 campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

