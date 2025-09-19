Via Trento più luminosa | al via installazione di sessanta nuovi lampioni
Il Comune di Parma ha avviato un intervento di riqualificazione dell’illuminazione pubblica in via Trento, che consiste nell’installazione di 60 nuovi pali della luce a tecnologia Led, in sostituzione di 54 precedenti meno efficaci. Per la realizzazione dell’attività è previsto un investimento. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: trento - luminosa
