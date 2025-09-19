Via Stornite | non si può più aspettare

Botta e risposta tra l’avvocato Giuliano Cardellini, che ha seguito gli sviluppi della frana di via Stornite, e il vicesindaco Christian Castorri che ha anticipato la volontà del Comune di richiedere le risorse per gestire l’intervento, nel caso in cui arrivi una risposta positiva dalla struttura commissariale. "Gli intenti del sottoscritto e di tutti i residenti di via Stornite, sono molteplici – dice l’avvocato Cardellini –. Il primo, che il Comune di Cesena, obbligato per legge, possa attuare immediatamente tutte le iniziative per la messa in sicurezza della strada oggetto della frana. Il secondo, è che dopo due anni e quattro mesi di inerzia del Comune, si sistemi in via definitiva la strada gravata dalla frana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

