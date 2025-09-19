Via Stornite | non si può più aspettare
Botta e risposta tra l'avvocato Giuliano Cardellini, che ha seguito gli sviluppi della frana di via Stornite, e il vicesindaco Christian Castorri che ha anticipato la volontà del Comune di richiedere le risorse per gestire l'intervento, nel caso in cui arrivi una risposta positiva dalla struttura commissariale. "Gli intenti del sottoscritto e di tutti i residenti di via Stornite, sono molteplici – dice l'avvocato Cardellini –. Il primo, che il Comune di Cesena, obbligato per legge, possa attuare immediatamente tutte le iniziative per la messa in sicurezza della strada oggetto della frana. Il secondo, è che dopo due anni e quattro mesi di inerzia del Comune, si sistemi in via definitiva la strada gravata dalla frana.
In questa notizia si parla di: stornite - aspettare
"Ma via Stornite è di fatto strada comunale" - "Come abbiamo già detto: se entro il 15 settembre prossimo il Comune non riconoscerà che via Stornite è una strada comunale ricorreremo al giudice per farglielo dichiarare.
Via Stornite, raccolta di firme. I residenti premono sul Comune affinché ripari la frana pericolosa - E' figlia di una situazione assurda l'incuria in cui è lasciata via Stornite, una strada vicinale di Borello che dalla strada principale che attraversa il paese si inerpica verso la collina e si ...