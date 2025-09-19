via pila il bilancio dopo la frana il parcheggio resta sotto sequestro

Una settimana dalla frana della scarpata in via Pila, l’area resta in sicurezza, i tempi dei ripristini ancora non scritti, "e chi ci rimette, in questa situazione, siamo noi". Transenne e nastri chiudono la via Pila dal piazzale del Linificio sino all’ingresso del parco del Dopolavoro, sotto sequestro anche il grande parcheggio sterrato esterno. In uso, principalmente, alle due storiche attività del parco: il ristorante e bar " Il Dopo " e il Centro tennis. L’indisponibilità del parcheggio non è fattore di poco conto. L’altro ingresso al parco è solo pedonale, e raggiungibile dal centro cittadino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

