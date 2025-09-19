Via oro per 45mila euro e contanti con la truffa del falso carabiniere

SANSEPOLCRO – I carabinieri di Sansepolcro hanno recuperato 500 grammi di gioielli in oro e oltre 500 euro di denaro contante che due ragazze avevano illecitamente sottratto a due pensionate utilizzando la tecnica del finto carabiniere. Le giovani hanno contattato le anziane signore residenti ad Imola e Lugo, note località emiliane, presentandosi comecCarabinieri raccontato che i figli avevano causato un brutto incidente stradale investendo un bambino di 4 anni. Le hanno impaurite al punto tale da dire che i rispettivi figli erano stati condotti in carcere e ci sarebbero rimasti per lungo tempo, a meno che qualcuno non avesse pagato una cauzion e. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it