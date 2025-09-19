Via libera ai fuochi d' artificio per la Madonna Addolorata

Casertanews.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Sessa Aurunca Lorenzo Di Iorio ha concesso in deroga al divieto di esplosione di fuochi d’artificio sul territorio comunale.Tale ‘eccezione’ e’ stata prevista per i festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata a Fontanaradini e Li Paoli, frazioni di Sessa Aurunca previsti. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: libera - fuochi

Arresto in flagranza differita per i reati ambientali: dal Cdm via libera al decreto “Terra dei fuochi”

Terra dei fuochi, via libera all'assunzione di nuovi agenti della municipale

Via libera ai fuochi d'artificio per la festa patronale

Via libera ai fuochi d'artificio per la Madonna Addolorata; Carriere dei giudici, la destra verso il terzo sì alla Camera; San Cipriano d’Aversa: 7 feriti alla processione, i fuochi erano senza autorizzazione.

via libera fuochi dCarriere dei giudici, la destra verso il terzo sì alla Camera - Giustizia (Politica) Ultimi fuochi alla Camera, prima dell’inevitabile via libera alla riforma della giustizia voluta dal governo, con la separazione delle carriere. Segnala ilmanifesto.it

via libera fuochi dFesta di compleanno finisce con due denunce a Catania, sconsiderata esplosione di fuochi d'artificio - Due giovani denunciati a Catania per esplosioni pericolose: festeggiavano un compleanno con fuochi d’artificio in strada. Da virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Via Libera Fuochi D