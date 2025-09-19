Vi spiego gli effetti dei fondi Safe sulle aziende della difesa italiane. Parla Calvosa.

La Commissione europea ha annunciato la ripartizione provvisoria dei fondi del pacchetto Security and Action for Europe (Safe), destinato a rafforzare la base industriale della difesa continentale. L’Italia si posiziona come quinto beneficiario, con 14,9 miliardi di euro in prestiti garantiti dall’Ue. Una cifra che apre prospettive di crescita per il comparto nazionale, ma che pone anche interrogativi sulla capacità delle imprese di intercettare e gestire in maniera efficace queste risorse, integrandole con i capitali privati e gli strumenti finanziari complementari. Airpress ne ha parlato con Gianluca Calvosa, presidente di Open Economics, per capire quali effetti l’annuncio abbia avuto sui mercati, come si muovono i grandi investitori internazionali e quali sfide attendono le aziende italiane nel nuovo quadro europeo. 🔗 Leggi su Formiche.net

