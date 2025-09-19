Vi racconto le mie chitarre | Osvaldo Lo Iacono in concerto al teatro Samonà

Il teatro Samonà di Sciacca inaugura una nuova stagione di eventi aprendo per la prima volta l’ala inferiore alla musica dal vivo. Domenica 21 settembre alle ore 21 andrà in scena il concerto esclusivo di Osvaldo Lo Iacono, chitarrista di fama nazionale, intitolato “Vi racconto le mie chitarre”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

