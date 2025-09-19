Veto degli Usa alla bozza Consiglio sicurezza Onu su Gaza | è l' unico no | Hamas | Con i raid israeliani City nessun ostaggio tornerà a casa

Pizzaballa: "La risposta di Tel Aviv è decisamente sproporzionata". Tajani: "A favore delle sanzioni ai ministri estremisti israeliani". Idf: "Più di 450mila palestinesi evacuati". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Veto degli Usa alla bozza Consiglio sicurezza Onu su Gaza: è l'unico no | Hamas: "Con i raid israeliani City nessun ostaggio tornerà a casa"

In questa notizia si parla di: veto - bozza

Hamas: "Con i raid israeliani City nessun ostaggio tornerà a casa" | Veto degli Usa alla bozza Consiglio sicurezza Onu su Gaza: è l'unico no

Appuntamento di inizio stagione per la Ginnastica artistica maschile e femminile Giovedì 25 settembre alle ore 20.30 ci sarà la presentazione on line del Programma Promozionale GAF e GAM programma Agonistico GAF e GAM Bozza calendario 2026 Forma - facebook.com Vai su Facebook

Veto Usa a bozza Consiglio sicurezza Onu su Gaza, unico no; Papa: «A Gaza cose orribili, su genocidio non mi pronuncio». Veto Usa a bozza Consiglio sicurezza Onu su Gaza, unico no; Veto USA alla bozza del Consiglio di sicurezza dell'ONU su Gaza.

Dagli Usa un nuovo veto all'Onu alla bozza per gli aiuti a Gaza - Gli Stati Uniti hanno posto di nuovo il veto a una bozza di risoluzione presentata al Consiglio di sicurezza dell'Onu e che chiedeva a Israele di "revocare immediatamente e senza condizioni tutt ... Scrive msn.com

Veto Usa a risoluzione Consiglio sicurezza Onu su Gaza, unico no - Gli Stati Uniti hanno posto il veto ad una bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza Onu presentata dai dieci membri non permanenti su Gaza, rimanendo ancora una volt ... Riporta msn.com