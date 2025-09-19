Veto degli Usa a risoluzione Onu sul cessate fuoco immediato a Gaza
New York, 19 set. (askanews) - Gli Stati Uniti hanno nuovamente posto il veto a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che chiedeva un cessate il fuoco immediato e permanente nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi, dopo aver affermato che gli sforzi non erano sufficienti a condannare Hamas. Tutti gli altri 14 membri del più potente organismo delle Nazioni Unite hanno votato a favore della risoluzione, che ha definito la situazione umanitaria a Gaza "catastrofica" e ha invitato Israele a revocare tutte le restrizioni alla fornitura di aiuti ai 2,1 milioni di palestinesi nel territorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
