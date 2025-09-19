Verso Inter-Sassuolo le probabili formazioni | iniziano le rotazioni?

Ilprimatonazionale.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Archiviata la belle vittoria continentale sul campo dell’Ajax, i nerazzurri sono tornati al lavoro per prepare il prossimo appuntamento di campionato. C’è la necessità di risalire al più presto in classifica, confermare la buona prestazione difensiva della Johan Cruijff Arena, continuare nella dolce rivoluzione inserendo con sempre maggior convizione le L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

verso inter sassuolo le probabili formazioni iniziano le rotazioni

© Ilprimatonazionale.it - Verso Inter-Sassuolo, le probabili formazioni: iniziano le rotazioni?

In questa notizia si parla di: verso - inter

Né Inter né Milan, Xhaka verso l’Arabia Saudita: maxi offerta del Neom

Calciomercato Inter LIVE: il retroscena sul sorpasso sul Napoli per Diouf, Bastoni verso il rinnovo?

Mondiale per Club, verso Inter-Fluminense: focus sui brasiliani

Inter-Sassuolo dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Probabili 4ª: Vlahovic-David dal 1', Pavlovic ok. CDK e Vardy in dubbio; Probabili formazioni Serie A, giornata 4 | Italia.

verso inter sassuolo probabiliProbabili formazioni Inter-Sassuolo: cosa filtra su Lautaro, novità Sucic e Koné - Le possibili scelte di Chivu e Grosso per la sfida della 4^ giornata di Serie A ... Scrive fantamaster.it

verso inter sassuolo probabiliInter-Sassuolo: chi gioca in attacco? Probabili formazioni della 4ª giornata di Serie A - A centrocampo spazio a Sucic, che affiancherà Calhanoglu e Barella, mentre in difesa possibile chance da titolare per Bisseck. Riporta tag24.it

Cerca Video su questo argomento: Verso Inter Sassuolo Probabili