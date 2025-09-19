I letti di cartone, assicurano dalla Fondazione Milano – Cortina, non ci saranno. Dopo le polemiche di Parigi 2024, gli atleti potranno dormire sonni sereni. Se, invece, li dormiranno gli organizzatori, è da vedere: manca sempre meno, per l’esattezza 140 giorni e, almeno Milano è disseminata di cantieri. Il villaggio olimpico e paralimpico realizzato da Coima, visitato nelle ultime ore dalla presidente del Comitato Olimpico Internazionale Kirsty Coventry, è quasi pronto. Manca il mobilio, le segnaletiche del caso e, va detto, ci sono pochissime, se non nulle, aree verdi. La visita, aperta ai media, ha coinvolto il Comitato Esecutivo del CIO, i membri della Fondazione Milano Cortina con il Presidente Giovanni Malagò e infine, Valentina Marchei e Federica Pellegrini (la prima responsabile del Programma Ambassador MiCo e Presidente della Commissione Nazionale Atleti CONI e la seconda rappresentate atleti CIO). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Verso i Giochi 2026. Tour Cio tra i cantieri. Villaggio quasi pronto