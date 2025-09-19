Verso Cremonese-Parma Vardy la prima in casa è a rischio Noie muscolari per il britannico

Uscita indenne dalla complicata gara di Verona, la Cremonese sta preparando con grande attenzione l’altro scontro salvezza previsto per domenica, ore 15, allo Stadio Zini al cospetto del Parma. Ma la strada verso la sentita e delicata partita contro gli emiliani sta presentando un possibile ostacolo: Jamie Vardy è da considerare a rischio convocazione per un affaticamento muscolare. Il 38enne inglese, colpo principale del mercato grigiorosso e già idolo dei tifosi, ha subito un piccolo risentimento durante il match contro gli scaligeri, coinciso tra l’altro col suo esordio assoluto in maglia Cremonese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

