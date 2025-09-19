Verso Cremonese-Parma Vardy la prima in casa è a rischio Noie muscolari per il britannico
Uscita indenne dalla complicata gara di Verona, la Cremonese sta preparando con grande attenzione l’altro scontro salvezza previsto per domenica, ore 15, allo Stadio Zini al cospetto del Parma. Ma la strada verso la sentita e delicata partita contro gli emiliani sta presentando un possibile ostacolo: Jamie Vardy è da considerare a rischio convocazione per un affaticamento muscolare. Il 38enne inglese, colpo principale del mercato grigiorosso e già idolo dei tifosi, ha subito un piccolo risentimento durante il match contro gli scaligeri, coinciso tra l’altro col suo esordio assoluto in maglia Cremonese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: verso - cremonese
Gollini verso l’addio alla Roma: la Cremonese a un passo, accordo in chiusura
Calciomercato Milan: operazione Nava, il giovane portiere verso la Cremonese
Napoli: Alessio Zerbin verso la Cremonese
Verso Cremonese-Parma, biglietti in esaurimento nel settore ospiti - X Vai su X
La Chiesa cremonese in preghiera per accompagnare Gabriele Donati, Daniel Kossi Dossou, Alessandro Galluzzi, Massimo Serina e Fabrice Kossi Sowou, in una tappa importante del loro cammino verso il sacerdozio. Domenica 28 settembre alle 20.30 il ve - facebook.com Vai su Facebook
Vardy gioca Cremonese-Parma? Tra il sospetto infortunio e gli esami, cosa trapela verso la partita; Cremonese: Vardy in dubbio contro il Parma; Cremonese, le condizioni di Vardy verso il Parma: il comunicato.
Cremonese-Parma approaching. Vardy's home opener is in jeopardy. The Briton is suffering from muscle issues. - "Hero" goalkeeper Audero after the draw in Verona: "We're fighting to stay up, our spirit makes the difference. Lo riporta msn.com
Cremonese, Vardy in dubbio per la sfida contro il Parma: risentimento muscolare per l’attaccante inglese - Cremonese, Vardy in dubbio per la sfida contro il Parma in Serie A: problema muscolare per l’attaccante inglese La Cremonese rischia di dover rinunciare a Jamie Vardy, esperto attaccante inglese class ... Da calcionews24.com